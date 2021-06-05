Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.

Çelebi'nin çekilmesinin ardından 5 aday Galatasaray seçimlerinde yarışacak.

Işın Çelebi açıklama yaptı

"6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyoruz ve desteklemiyoruz. Adnan Polat ve Yiğit Şardan ile ilişkilerimiz iyi değil.. 2011 Mali Genel Kurulu’ndaki tavrından dolayı mesafeliyiz."





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Işın Çelebi kimdir?

15 Ekim 1950'de Karaman'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Ekonomi” alanında doktorasını tamamladı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın kurmuş olduğu 46. Hükümet’te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut’un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz’ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet’te Devlet Bakanı olarak atandı.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.



