Galatasaray ’ın altyapısından yetişen stoper oyuncusu Işık Kaan Arslan, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez ligde dün akşam süre aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, defansta Marcao ve Alpaslan Öztürk’ün yokluğunda Victor Nelsson’un partneri olarak genç futbolcu Işık Kaan Arslan’a görev verdi.









Fatih Terim teselli etti

Maçın başında adale sakatlığı yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi, 18. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken çok üzülürken saha kenarına geldiğinde Teknik Direktör Fatih Terim genç futbolcusunu sarılarak teselli etti.







