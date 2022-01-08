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Son dakika! Galatasaray'da Işık Kaan Arslan sakatlandı

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen 21 yaşındaki stoper Işık Kaan Arslan, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez ligde dün akşam süre aldı. Maçın başında adale sakatlığı yaşayan genç oyuncu, oyuna devam edemedi ve 18. dakikada çıkmak zorunda kaldı

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Işık Kaan Arslan sakatlandı

Galatasaray ’ın altyapısından yetişen stoper oyuncusu Işık Kaan Arslan, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez ligde dün akşam süre aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, defansta Marcao ve Alpaslan Öztürk’ün yokluğunda Victor Nelsson’un partneri olarak genç futbolcu Işık Kaan Arslan’a görev verdi.



Fatih Terim teselli etti

Maçın başında adale sakatlığı yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi, 18. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.

Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken çok üzülürken saha kenarına geldiğinde Teknik Direktör Fatih Terim genç futbolcusunu sarılarak teselli etti.


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