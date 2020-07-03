Koronavirüs, hastalıklar, sakatlıklar, cezalar derken Galatasaray’a bir şok da kiralık sözleşmeden geldi! Devre arasında gelen Henry Onyekuru, kulübü Monaco’nun baskısı üzerine kontratı biter bitmez Fransa’ya dönmek zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar’ın son iki antrenmanında yer almayan Nijeryalı yıldız, Monaco’nun yaz kampına katıldı. Pandemi döneminde FIFA’nın izin verdiği ölçüde, kontratı sezon bitene kadar uzatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ı Monaco’nun “Ya sözleşmeyi uzatın ya da ekstra ödeme yapın” diye sıkıştırdığı bildirildi.

Fenerbahçe kiralamak için devrede

Galatasaray’ın konuyla ilgili açıklamasında, “Görüşmeler olumlu sonuçlanmadığı için Onyekuru antrenmanlara çıkamamıştır. Monaco’nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürmektedir” denildi.

Öte yandan Onyekuru konusunda bir şok da Fenerbahçe’nin araya girmesiyle yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler’in, Nijeryalıyı kiralamak için Monaco’ya teklif yaptığı ileri sürüldü.

Metin Karabaş