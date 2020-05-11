Sarı Kırmızılılar'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı. Kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara veda mesajı yayınlayan, Hasan Şaş'ın istifasının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

İşte Hasan Şaş'ın Instagram hesabındna yaptığı açıklama:

Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın...

https://www.instagram.com/p/CADGDrcBN3O/

Galatasaray da açıkladı

Sarı Kırmızılı kulüp görevinden ayrılan Hasan Şaş için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.