Galatasaray Kulübü, 29 Mayıs’ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiğini dün resmi sitesinden duyurmuştu.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" derken, başkan adaylarından birisi olan Eşref Hamamcıoğlu ise "Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir" demişti.

Peş peşe bu açıklamaların ardından Türk Telekom Stadı'nda hareketli saatler yaşanmaya başladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, herkesi kulübe çağırdı.

Mustafa Cengiz, bugün saat 16.00'da Fenerbahçe ile oynayacakları kadın basketbol maçına da gitmeyecek.

Murat Akbaş

İlgili Haberler Seçim iptal oldu Galatasaray karıştı!



