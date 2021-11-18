Galatasaray ’da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile ilgili beklentisini yineledi. Milli Takım formasıyla goller atan genç futbolcunun bonservisinin daha da yükselebileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Başkan Burak Elmas’tan acilen harekete geçilmesini istedi.

Elmas ile yaptığı toplantıda oyuncunun durumunu anlatan tecrübeli teknik adamın, “Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil. Zaten atacak da... Bu işi sezon sonuna bırakmak yerine, devre arasında halletmemiz ve erken bitirmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.





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Hocanın bu talebi sonrası Halil operasyonunu erkene çekme kararı alan Başkan Burak Elmas, Brentford ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. İkinci kez kiralanan ve sözleşmesinde ön alım hakkı bulunan Halil Dervişoğlu için bütün şartların zorlanacağı belirtildi.

Halil’in de başka bir takıma gitmeyi kabul etmediği ve menajeri üzerinden Galatasaray’da devam etme konusundaki ısrarını Brentfordlu yetkililere ilettiği bildirildi.

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