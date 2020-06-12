Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Mariano'nun sözleşmesinin bitiyor olması nedeniyle sağ bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Omar Elabdellaoui ile anlaşmak üzere.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncuya yönelik ilgisini ilk olarak duyuran Fransız gazeteci Manu Lonjon, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tecrübeli sağ bekin Galatasaray'a imza atabileceğini söyledi.

Olympiacos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve Türkiye'den Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı ve Galatasaray'ın transferi bitirme noktasına geldiği belirtildi.

Daha önce oyuncunun İngiltere Premier Lig'de oynamak istediği ama beklediği teklifi alamadığı iddia edilmişti.

Bu sezon Yunan ekibi ile 39 maça çıkan tecrübeli sağ bek, bugüne kadar Norveç Milli Takımı formasını da 44 maçta giydi.