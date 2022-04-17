Galatasaray Kulübü’nün son Olağan Genel Kurul Toplantısı bir kez daha mahkemelik oldu... Hukukçulara göre Genel Kurul’daki tüm kararlar geçersiz olabilir. 26 Mart’ta başlayıp 25 saat süren toplantıda 27 Mart sabahı 09.00’da yapılan oylama ile kulüp üyeliğinden ihracına karar verilen Mustafa Cengiz döneminin sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, Genel Kurul’da alınan kararların iptali için 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı.

Erdoğmuş, Genel Kurul’da tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle; toplantıda alınan kararların sakat olduğunu savunup, tamamının iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.





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Üyeler iptal davası açma hakkına sahip

Erdoğmuş’un dava dilekçesinde Genel Kurul’daki kapalı usul oylama ve oylama öncesi sayım yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu savunuldu. Dernekler mevzuatına göre, Genel Kurul Toplantısı’na katılan bir üye, toplantıda alınan herhangi bir kararla ilgili iptal davası açabiliyor. Daha önce 2011 yılında dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın ibrasızlığı üzerine kulüp üyeleri Dilara Endican, Samim Baki ve Kayhan Berberoğlu iptal davası açmış ve kazanmışlardı. Ayrıca Yargıtay, idari ibrasızlığın hukuka aykırı olduğunu yerleşmiş içtihatlarıyla belirlemişti.

İstanbul Valiliği de 9 Nisan'da dav açmıştı

İstanbul Valiliği de 26 Mart’taki Genel Kurul’u inceleyen Dernekler Masası’nın hazırladığı rapor üzerine Galatasaray Kulübü aleyhine İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Davada mahkemeden şu taleplerde bulunuldu:

1- 26 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın iptali.

2- Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası alınan erken seçim kararının iptali.

3- Kulüp tüzüğünde ‘idari ibrasızlık’la ilgili tüm maddelerin iptali.

Hürriyet





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