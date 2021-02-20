Son dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku yaşanıyor
Galatasaray son dakika haberi... Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 81. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Gedson Fernades şoku yaşanıyor. Portekizli yıldız, mücadelenin 81. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Kendisini yere bırakan ve yerini Martin Linnes'e bırakan Gedson'un son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.