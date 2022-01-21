Galatasaray 'ın sezon başından bu yana transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes'te flaş gelişmeler yaşanıyor. Benfica'nın ara transfer döneminde kadrosundaki futbolcu sayısını azaltmak istediği ve genç futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edildi.

A Bola'da yer alan habere göre Gedson Fernandes'in Benfica'da devam etmesi oldukça zor ve futbolcu Galatasaray'a transfer olabilir. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasına rağmen Sarı-Kırmızılı ekip hâlâ Gedson Fernandes ile ilgileniyor.

Gedson Fernandes'in transferi ile ilgili son kararı ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in vereceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 18 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti.







