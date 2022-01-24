Son dakika Galatasaray 'da Gedson Fernandes gelişmesi... Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes bugün takımla çalışmalara katılmadı.

1.5 yıllığına kiralanacak olan Portekizli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes Benfica'da bu sezon sadece 47 dakika süre alabilmişti.

23 yaşındaki futbolcunun Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gedson'un lige verilen aranın ardından Alanyaspor maçında sahada olması bekleniyor.







