Galatasaray'da bir personelde Corona Virüs testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım yaptığı resmi açıklama sonrası idmanların 6 gün ertelendiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya tüm gece yarısı süren çalışmalar sonrası tam donanımlı dezenfekte kabini yerleştirildi.

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden çok daha fazla özelliğe sahip olan bu kabin oyuncuların ateşini ölçebilecek. Aynı zamanda bu dezenfekte kabini, alkol içeren dezenfektanın tutuşmasını önleyici güvenlik önlemlerine de sahip.





Sarı-Kırmızı giydirmeli şekilde yapılan dezenfekte kabini futbolcuların tesis binasına gireceği bölüme konumlandırıldı.

Terim'in isteği ile ayrıca oyuncular ve teknik heyet için için özel maç - idman maskesi hazırlanacak. Bir de Florya'ya top dezenfekte makinesı alınacak.

Daha önce de Florya'da tüm tesis Corona Virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edilmişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr