Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son Real Madrid maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik antrenman yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Lemina ise takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.
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Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.