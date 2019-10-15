Son dakika! Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu sekizinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

15 Ekim 2019, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladı. Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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