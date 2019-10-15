Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladı. Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.