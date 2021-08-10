Malili ön libero Aliou Dieng transferinde Galatasaray ile Al Ahli arasındaki pazarlık süreci oldukça hareketli geçiyor. İlk olarak kapıyı 9.5 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü, Sarı-Kırmızılılar'ın görüşmeleri askıya almasıyla birlikte indirime gitti.

Al Ahli cephesinin en son 7.5 milyon Euro seviyesine kadar düştüğü bildirildi. Kısa süre öncesine kadar 6.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeye çalışan Galatasaray Yönetimi ise bu rakamı güncelleyip 5.5 milyon Euro bandına çekti. 23 yaşındaki oyuncunun menacerine göre, Al Ahli tarafı sadece pazarlığı kızıştırmaya çalışıyor ve en kısa zamanda geri adım atacak durumda.









Şartları zorlamayacaklar

Galatasaraylı yetkililer de oyuncunun menacerinden gelen bu bilgi ışığında beklemeye geçti. Eğer Al Ahli, indirime devam ederse, yeni bir ödeme planı ortaya koyulacak. Aksi takdirde Sarı-Kırmızılılar şartları daha fazla zorlamayıp alternatif isimlere yönelecek. Galatasaray Yönetimi'nin ön libero konusundaki B planının da hazır olduğu öğrenildi.







