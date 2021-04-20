Galatasaray’ın Göztepe’yi deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Milliyet'in haberine göre; İzmir ekibi karşısında Galatasaray’ın en etkisiz isimlerinden birisi olduğu göze çarpan Cezayirli futbolcu, oyuna odaklanmaktan uzak oluşu, ağır kalması ve yaptığı birçok pas hatasıyla dikkat çekti.

En etkisiz sezonu!

Cim Bom’un önceki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Feghouli, Galatasaray’daki en etkisiz sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde forma giydiği 21 maçta sadece 2 gol atıp, 4 asist yapabildi. Avrupa Ligi elemelerinde de üç maçta oynayan Feghouli, bu karşılaşmalarda da skora katkıda bulunamadı.

İsteksiz görüntüsü dikkat çekiyor!

İstatistiklerdeki zayıf karnesi kadar, sahadaki isteksiz görüntüsü de göze çarpan deneyimli oyuncu, önceki sezonlarda ise takımın en çok öne çıkan isimlerinden olmuş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarındaki şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Genç oyuncuların yavaş yavaş sivrilmeye başladığı Galatasaray’da Feghouli, önümüzdeki haftalarda formayı bu isimlere kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.







