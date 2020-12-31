10 numara olarak transfer edilen Younes Belhanda, gol katkısını bir türlü sağlayamayınca, 8 numaraya çekilmişti. Sabah'ın haberine göre; Faslı oyuncu, cezalı Taylan Antalyalı'nın yokluğunda Antalyaspor maçında bu kez 6 numara oynamaya hazırlanıyor. Etebo'nun performansından memnun olmayan Fatih Terim, idmanlarda ön liberoda Belhanda'yı denemeye başladı. Savunmada Donk-Marcao'yu bozmak istemeyen Terim, Antalya mücadelesinde orta sahayı Belhanda-Ömer-Emre Kılınç üçlüsü ile kurmayı planlıyor. Belhanda taktik çalışmalarda göze giremezse, Donk mecburen bu bölgeye çekilecek ve Luyindama stopere geçecek.

'TÜRKİYE'DE MUTLUYDUM'

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, kulübü Southampton'ın yüksek bedel isteği nedeniyle sarı-kımızılılarda kalamadığını söyledi. Lemina ayrıca, "Türkiye'de çok mutluydum. İstanbul'da yaşamak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

DIAGNE'YE FORMA YOK

Karantina süresi dolan ve testleri negatif çıkan Mbaye Diagne, takımla çalışmalara başladı. Diagne geri dönse de Oğulcan Çağlayan, Trabzon'da gösterdiği performansla formayı kaptı. Senegalli golcünün Antalyaspor maçında yedek kulübesinde oturacağı öğrenildi.

YILDIZLARA SARI UYARI

Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Marcao, Luyindama, Arda, Belhanda ve Ömer teknik ekip tarafından uyarıldı.