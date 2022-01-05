Galatasaray 'da Işık Kaan Arslan sürprizi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim eksik oyuncular nedeniyle Giresunspor maçında 20 yaşındaki stoperi 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda stoper sıkıntısı yaşanıyor. Antalyaspor maçında Marcao cezası almış, Alpaslan Öztürk ise Kovid'e yakalanmıştı. 12 eksikle Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim stoperde Işık Kaan Arslan'a şans verecek. 20 yaşındaki stoperin Giresunspor maçında 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Terim 11'e hazır ol mesajı verdi!

İdmanlarda Fatih Terim'in genç oyuncuyla yakından ilgilendiği ve bazı konulara dikkat çektiği kulübün paylaştığı fotoğraf karesinde görülmüştü.

Işık Kaan Arslan son olarak Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Denizlispor 'a elendiği maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuş mücadele uzadığı için 30 dakikanın üzerinde sahada kalmıştı.

Genç oyuncu Denizlispor kupa maçında gösterdiği performansla tam not almıştı. Ancak takımın elenmesi sonucu büyük üzüntü yaşamıştı...

Işık Kaan Arslan kimdir?

Bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu Işık Kaan Arslan yaklaşık 10 yıldır Galatasaray alt yapısında forma giyiyor.

Geçen sezonun devre arasında TFF 2. Lig ekibi Ergene Velimeşe takımına kiralanan ve burada 17 maçta 1 gollük performans ortaya koyan genç stoper daha sonra Fatih Terim tarafından A takıma davet almıştı.

Sezon başında Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir 45 dakikalık performans ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu ayrıca Farul Constanta maçında 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

Işık Kaan Arslan son olarak Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elendiği maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuş mücadele uzadığı için 30 dakikanın üzerinde sahada kalmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL