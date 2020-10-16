Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluş ekranlarından gündemi değerlendirdi. Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Fernando Muslera'nın ocak ayından önce dönebileceğini belirten Terim, ''Muslera'yı kadroya yazdık. Ocak ayından önce dönebilir. Hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Muslera her zaman Galatasaray için bir oyuncudan, bir kaptandan daha fazla şey ifade eder. Bize sembol olmuş isimlerin arasına girdi. Muslera'yı gelecek için teknik ekip listemize ekledik, beklentimizi kendisine de ilettik. " ifadelerini kullandı.

2000 yılında dünyada 1 numaraya çıktıklarının altını çizen Terim, "Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA Şampiyonu olduk. Kupa alındığında, böyle diyenlerle hep birlikte kutladık." dedi ve ekledi:

'Hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu'

"Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, ‘UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.’ dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, ‘en iyi futbolu oynayan’ denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu."

'Futbolun içinde kalmaları için teşvik ediyoruz'

"Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Futbolun içinde kalmaları için teşvik ediyoruz. Pek çok görüşün ve yorumun olduğu bir sistemde karar almak çok daha sağlıklı. Avrupa’da, dünyada uzmanlık her geçen gün artıyor ve futbol kulüplerimizde etkili oluyor.

Teknik adam, oyuncu önermez. Dolayısıyla bir scout grubu kurmalıyız.’

"Elinizde büyük bir kavanoz olduğunu düşünün, ağzına kadar oyuncuyla dolu. İhtiyacınız olan mevkiye göre seçim yapacaksınız ancak sadece ihtiyacınıza veya idealinize göre değil, nedir bunlar? Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun olacak. FFP kriterleriyle, harcama limiti ve bütçeye uygun olacak. Takımın genel yapısı ve oyun stratejisine uygun olacak. Takım içi performans ve mali dengelere uygun olacak... Bunlardan sonra, kendisi, ailesi, takım ve ülkeye gelmek isteyecek mi, istemeyecek mi, kabul edecek mi, etmeyecek mi ve de tabii unutulmaması gereken menajerler var... Bundan 8 sene evvel dedim ki ‘Teknik adam, oyuncu önermez. Dolayısıyla bir scout grubu kurmalıyız.’ Başına da Emre kardeşimi getirdim ve dünyanın her tarafında yabancı olmak kaydiyle ama bizim yerli scout arkadaşlarımızla da müthiş bir ekip kurduk.

'Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen'

"Şaka bir yana, makas çok açıldı, bunu da hep söylüyorum. Futbolu bilen ve takip eden herkesin katılacağı bir gerçek var: Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal, idari, teknolojik, kurumsallık olarak, her başlıkta fark çok büyük. Bu farkı kapatacak ciddi projeler elbette var. Bu farklar sadece parayla ilgili olmayan şeyler ancak bugünü kurtarmaktan, geleceğe yatırım yapamaz durumdayız, maalesef... Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen.

'Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz'

"Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız. Gönlümüzdekiyle gerçekler pek uyuşmayabiliyor ancak Galatasaray’ız biz. Karalar bağlayacak halimiz yok.''

'Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum'

"Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz."

'Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır'

Muhakkak ki kiralık oyuncu bir realite. Elbet olacak ama çok olursa her oyuncu için söylemiyorum, oyuncu performansını en çok etkileyen unsurların başında aidiyet gelir. Bir oyuncu özellikle kendi kulübünde düşünülmüyor ve kiralanmak isteniyorsa muhakkak bir sebebi vardır, onu da iyi araştırmak gerekir. Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz."

'Arda Turan'ın Ciddi çaba harcadığını görüyorum'

"Arda Turan'ın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır."

'Falcao tekniği ve becerisi iyi olan bir oyuncu'

''Almak istediğimiz ya da aldığımız oyuncularla yapılan sözleşmeler, mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. İkna etmek ve getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için değil, birçok kulüp için böyle. Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum."

'Parayla, pulla bireysel işim olmadı benim çok şükür Allah'a.'

"Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel işim olmadı benim çok şükür Allah'a. Çocuk Esirgeme Kurumu'na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim."

'Ben birlikte çalışması hem kolay, hem de zor bir insanım'

"Bugüne kadar birçok isimle çalıştım, hala birçoğuyla dostluğum devam ediyor. Şimdi ben size bir itirafta bulunayım; ben birlikte çalışması hem kolay, hem de zor bir insanım. Kulübümün başarısı için elimden gelenin fazlasını yaparım. Burada anahtar iki kelime var; bunu yaparken iki şey ararım. Güven ve samimiyet. Bu ikisi varsa her şeyi üstlenirim, yoksa mesafeyi koyarım. Her seferinde Galatasaray değerini söylerim. Ben Galatasaray değerlerini Metin Oktay’lardan, Selahattin Beyazıt’lardan, Turgay Şeren’lerden, Coşkun Özarı’lardan, Mustafa Pekin’lerden, sayacağım birçok isimden öğrendim. O nedenle Galatasaray’ın seçilmiş başkanına ve yönetimine de yaklaşımım bu şekildedir.''

''Kasımpaşa, Rangers ve Fenerbahçe maçları...''

"Kasımpaşa, Rangers ve Fenerbahçe maçları oyun olarak beklentimin altında kaldı. Rotasyon yapmama rağmen fiziksel olarak kaldıramadık. Rotasyon oyuncuları da diğerleri kadar performans vermeli. Orada biraz sıkıntı oldu."

'Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil'

"Soyunma odasına ilk defa 2-3-4 dakika önce gitmiyorum, daha önce de gittim. İki nedenden dolayı gittim. Ben ne kadar kötü oynarsam oynayayım, sahadaki maçın yönetimi adil olmalı. Sadece bana ve Galatasaray'a değil, kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine haksızlık yapan, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı sahada. Maçı bıraktım ben, Galatasaray'ı değil."