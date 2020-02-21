Galatasaray'da Emre Akbaba’nın geri dönüşüyle takımdaki yerini kaybeden ve süre almakta zorlanan Belhanda, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlayabilir.

Kritik mücadelenin taktik provalarına Florya’da devam eden Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik patron Fatih Terim’in dünkü idmanda sürpriz bir orta saha kurgusu denediği öğrenildi. Sakatlığı süren Mario Lemina’nın yerine alternatif arayan tecrübeli çalıştırıcı, defansif bir tercih yerine Belhanda’yı o bölgede kullanmayı planlıyor.

Son çalışmada, Seri, Belhanda ve Emre Akbaba üçlüsünün birlikte denendiği, kanatlarda Feghouli ve Onyekuru, ileride Adem Büyük, savunmanın göbeğinde Donk ve Marcao, beklerde de Mariano ile Saracchi’nin oynadığı bildirildi.

Birçok farklı kurgu var

Kadıköy’de 1 değil, 3 puan hedefleyen ve 20 yıllık galibiyet hasretini bitirmek isteyen Terim’in, farklı kurgular denemeye devam edeceği de gelen haberler arasında. Ömer Bayram’ın sol bek veya sol içte oynaması, Donk’un ön liberoya çekilip Ahmet Çalık’ın stopere geçmesi, Adem’in yerine Falcao’nun forma giymesi, Taylan’ın ilk 11’de görev yapması gibi seçenekler Terim ve ekibinin gündeminde.

Diğer taraftan Lemina’nın yoğun bir tedavi programıyla derbiye yetiştirilme çalışmaları da devam ediyor.

Metin Karabaş