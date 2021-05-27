Terim, oy kullanmaya giderek, camiaya, “Ben sadece bir teknik direktör değilim. Aynı zamanda genel kurul ve Divan üyesiyim” mesajı vermeyi planladığı öğrenildi. Tüzüğe göre Galatasaray’da, profesyonel olarak çalışanlar seçimlerde oy kullanamıyor. Sözleşmesi sona erecek Terim ile birlikte Ümit Davala da sandığa gidip oyunu atabilecek.

Adaylar da katılacak

Milliyet'in haberine göre; Fatih Terim’in fikirlerini beyan edebilmek için konuşmak istediği yer, Divan Kurulu... Divan, haziran ayının ikinci haftasında toplanacak ve bu buluşmada mevcut başkan adayları da katılıp, görüşlerini ve planlarını sunacak. Tecrübeli teknik adamın burada, üye sıfatıyla bir konuşma yaparak, süreçle ilgili bilgilendirebileceği dile getirildi.









Galatasaray’da 7446 sicil numaralı Fatih Terim, Divan beratını o dönemin başkanı Ünal Aysal’ın elinden almıştı.

14 kişiye suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarında hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 14 kişinin, yaptığı paylaşımların ayrıntılı olarak yer verildiği dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim’in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek “Hakaret” suçunu işledikleri öne sürüldü, emsal mahiyette ceza almaları için kamu davası açılması talep edildi.