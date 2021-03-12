Galatasaray’da Belhanda krizi Florya’yı iyice sardı. Demir Grup Sivas maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştiride bulunan Faslı futbolcunun biletinin kesilmesi futbolcularda büyük rahatsızlık yarattı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda’nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü.

Arkadaşları tepkili

Sarı-kırmızılılar futbolcular Belhanda’ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonun bozulması Kayseri maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi.

“Sonuçta idari bir karar"

Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresi ile değerlendirdiği ve “Sonuçta idari bir karar. Boynum kıldan ince” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

‘Rahatlıkla idare edebilirdik’

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve “İki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘Süreç farklı ilerleyebilirdi’

Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim’in, “Belhanda’ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda’nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi” görüşünü yansıttığı kaydedildi.

Terim idman fotoğraflarında yok

Fatih Terim’in son iki gündür kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan idman haberlerine resminin koyulmaması dikkat çekti.

‘Karar idari, onay gerekmez’

Belhanda’nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle ilgili karardan Teknik Direktör Fatih Terim’in 1 gün önceden haberdar olduğu ancak onay vermediği dün Milliyet’te yer almıştı. Konuyla ilgili yöneticiler, “Karar idari. Hocanın onayı gerekmez ki! Sonuçta Başkan tarafından böyle bir karar alındı” ifadelerini kullandılar.

Zaten gidiyordu

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle bileti kesilen Belhanda’nın böyle bir açıklamada bulunmasa dahi sözleşmesinin uzatılmasının gündeme gelmediği ortaya çıktı. Yönetimin bir süre önce tecrübeli oyuncunun menajeri Willam D’avila ile görüşerek yeni kontrat yapılmayacağını ilettiği öğrenildi.

Konuyu FIFA'ya taşınacak

Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda’nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmesinin fesh edilmesinin yanısıra 335 bin euro para cezası verilen Faslı oyuncu konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı. Belhanda’nın Başakşehir veya S.Arabistan’dan bir takıma transfer olacağı iddia edildi.

Attila Gökçe: Sorun bitmedi daha da büyüdü!

Sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fenomen bir futbolcunun sorun haline getirilmesi öncelikle bir yönetim yanlışıdır. Belhanda’nın eleştirileri ağır olabilir. Geçmişte bu sorunlar tercüman yetersizliği ile telafi edilirdi. Elbette yanlış bir yol, ama Galatasaray gibi uygar bir kulüpte Belhanda’ya bir özür dileme fırsatı verilebilir, teknik direktör Fatih Terim’in alacağı kararlarla sorun aşılabilirdi.

Bozuk zeminden Terim de şikayet etti, emekçi Belhanda da şikayetçi. Üslup hatası, saygı eşiğinin aşılması o zemin sorununu ortadan kaldırmıyor. Dikkat edelim, dün zemin sorunu vardı, bu karar sorunu ‘ortam sorununa’ dönüştürdü. Yüzeydeki sorun hacim kazandı, büyüdü.

Şansal Büyüka: Temelden karşıyım

Galatasaray yönetiminin aldığı karar saygı duymak lazım, ancak bu karar teknik direktör Fatih Terim’in haberi ve onayı olmadan alındıysa temelden karşıyım. Zaten bu kadar tartışılan, bu kadar hedef olan bir futbolcudan Galatasaray’a ciddi bir katkı geleceğini düşünmüyorum ama madem parası veriliyor, madem ödemeleri eksiksiz yapılıyor, kaybetmek yerine kazanılmaya çalışılsa kulüp menfaatleri adına sanki daha iyi olurdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Belhanda’yı alacağını düşünmüyorum ama Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük ihtimallerini her zaman gündemde tutuyorum.

Futbolculardan veda mesajı

Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı. Belhanda’nın ayrılığı sonrası Galatasaraylı oyuncular Faslı oyuncuya sosyal medyalarından veda mesajları yolladı.

ARDA TURAN: Kulübümüze verdiğin katkılar için teşekkür ederim. Sana ve ailene bol şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Kısa bir zaman da olsa seninle beraber oynamak benim için büyük bir zevkti.

MUSLERA: Galatasaray’a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum.

EMRE KILINÇ: Yolun açık olsun kardeşim. Senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum.

MARCAO: Kardeşim Belhanda, seninle oynamak büyük bir zevkti. Sana bol şans diliyorum. Tanrı, seni ve aileni korusun.

FEGHOULİ: Kardeşim, seninle birlikte sahada olmak bir zevkti. Sana ve ailene bundan sonrası için başarılar dilerim. (Skorer)