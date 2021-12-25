Sezonun ilk yarısını ciddi bir golcü kriziyle geçiren Galatasaray 'da değişim için geri sayım başladı. Kısa süre öncesine kadar Ocak ayını tek forvet takviyesiyle geçirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'da yol haritası değişti. Teknik direktör Fatih Terim, Mohamed veya Diagne'nin satılması durumunda, Cim Bom'un gündeminde öne çıkan iki golcünün de transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda Cedric Bakambu ile temasları sıklaştıran Galatasaray Yönetimi, bonservisi elinde bulunan ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği tecrübeli santrforun işini geç kalmadan bitirmeyi hedefliyor.

4-4-2'ye dönme planı var

Bakambu'ya göre transferi daha zor görünen Daryl Dike konusunda da girişimler hızlandırılacak. Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki ABD'li santrforu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak ve bonservis ödeme planını ise taksitlere yaymayı hedefliyor. Fatih hoca, devre arasındaki plan sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse, 4-4-2'ye daha yakın bir sisteme geçmenin hesaplarını yapıyor. Şu sıralarda forvet transferine ağırlık veren Galatasaray'da orta saha, savunma ve kaleye takviye yapılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.







