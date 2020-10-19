Galatasaray'da milli arayı tedavi olarak geçiren Taylan Antalyalı son iki idmanda takımla çalıştı ancak fizik olarak tam hazır hale gelmedi. Sabah'ı haberine göre; Teknik heyet de sonraki haftaları düşünerek Taylan'ı Alanya maçında ilk 11'de riske etmeme kararı aldı. Dün akşam Florya'da yapılan son taktik çalışmada orta sahayı Etebo&Ömer Bayram ikilisi oluşturdu. Taylan'ın aksine Etebo, Saracchi ve Omar Elabdellaoui ise Alanya maçında 11'de görev yapacaklar. Yardımcıları ile birlikte Alanyaspor'u analiz eden Fatih Terim, kanat oyuncuları hızlı olan rakibine karşı özel plan hazırladı. Omar ve Saracchi'nin önünde Feghouli ile Arda Turan oynayacak. Terim oyun içinde Alanyaspor'un dengesini bozmak için Feghouli ve Arda'dan kanat değiştirmesini istedi.









HEDEF EN AZ 10 PUAN!

SÜPER Lig'de ilk 4 haftada 7 puanda kalan Galatasaray, kötü gidişe Aytemiz Alanyaspor karşısında 'dur' demek istiyor. Sarı-kırmızılı takım bir sonraki milli araya kadar oynanacak 4 maçtan en az 10 puan toplamayı hedefliyor. Alanyaspor'un ardından Erzurum deplasmanına çıkacak Galatasaray daha sonra Türk Telekom Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak ve milli ara öncesi son maçını Sivas'ta oynayacak.

ASLAN'IN KONUĞU ALANYA

Sarı-kırmızılılar süper lig'in 5. haftasında alanyaspor'u konuk ediyor. türk telekom stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi tugay kaan numanoğlu yönetecek…

RAKAMLARLA KARŞILAŞMAYA DOĞRU

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Süper Lig'de son iki maçta gol atamayan G.Saray daha önce en uzun seriyi Mart 2014'te 3 maç ile Roberto Mancini döneminde yaşamıştı.

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Ligde Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kazanan Aslan, toplamda 14 gol buldu.

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Alanyaspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç lig maçından 4 puan çıkardı.

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Belhanda, Alanyaspor'a karşı son 4 Süper Lig maçında da skora katkı sağlayıp 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

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Alanyaspor'un lige çıktığı 2016- 17'den bu yana her maçta ve de en fazla gol yediği takımlar arasında 8 maç, 22 gol ile G.Saray var.