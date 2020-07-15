Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıkların etkisiyle bir türlü istenen, beklenen düzeye ulaşamadı. Beklenen verimin sağlanamadığı yıldız golcünün takımdan ayrılması konuşulurken yurt dışından da satış listesine konulduğuna yönelik bir iddia gündeme geldi.

TODOmercatoWEB'e göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şansını da kaçırma noktasına geldiğinden dolayı Radamel Falcao ile yolları ayırmaya karar verdi.

Sakatlık sorunları nedeniyle performansında süreklilik sağlayamayan Falcao'nun maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray'ın oyuncuyu satmak istediği aktarıldı.

Kolombiyalı golcü ile son olarak David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin ilgilendiği iddia ediliyordu.