Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golünü atan Falcao'nun sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.
Sarı-Kırmızılılar'da Falcao, 56. dakikada takımın kontratağa kalktığı pozisyonda yaptığı koşu sonrası sağ arka adalesinde bir ağrı hissetti ve pozisyonun sona ermesinin ardından değişiklik işareti yapıldı.
Falcao, 58. dakikada kenara gelirken Adem Büyük oyuna girdi.
Kenara gelen Falcao'nun tedavisine hemen yedek kulübesinde başlandı.