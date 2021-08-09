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Son dakika! Galatasaray'da Falcao gitmiyor

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'dan, kendisine kulüp bulması istenmişti. Kolombiyalı oyuncu, menaceri aracılığıyla takım arasa da istediği ortamı ve şartları henüz bulamadı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Falcao gitmiyor

Galatasaray 'da beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'dan, kendisine kulüp bulması istenmişti. Pandemi döneminde 5 milyon Euro'luk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.

Kolombiyalı oyuncu, menaceri aracılığıyla takım arasa da istediği ortamı ve şartları henüz bulamadı. Tecrübeli forvetin de tıpkı gönderilmek istenen Feghouli gibi bu yüzden gitmeye niyeti olmadığı bilgisine ulaşıldı.


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