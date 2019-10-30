Son dakika! Galatasaray'da Falcao gelişmesi
Son dakika haberi...Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana Kolombiyalı yıldız katılmadı.
Galatasaray'da son dakika haberi: Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.