Galatasaray-Antalyaspor maçında ikinci yarının başında oyuna giren Radamel Falcao, sakatlanarak 77. dakikada yerini Sekidika'ya bıraktı.

Radamel Falcao'nun 2 ay süren sakatlığını atlatıp sahalara dönmesi Galatasaray'da büyük sevinç yaratmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının son dakikalarında oyuna dahil olan ve formasına kavuşan Falcao, Antalyaspor maçının ikinci devresinde Ömer Bayram'ın yerine oyuna girdi.

Yıldız futbolcu, 75. dakikada sakatlığının nüks etmesi sonrası kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Falcao, yerini Sekidika'ya bıraktı.

Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.