Galatasaray 'ın yeni transferi Erick Pulgar bugün İstanbul'a geliyor. Sarı-Kırmızılı takımın Fiorentina'dan kiraladığı futbolcunun ucağı saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. 28 yaşındaki Şili'li orta saha sağlık kotrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak!

Avrupa Ligi listesinde!

Galatasaray Bolivya-Şili arasında oynanan karşılaşma sonrası Pulgar'ı özel uçakla İstanbul'a gelitirmek istiyordu ancak Bolivya hükümeti özel uçağın ülkeye girişine izin vermedi. Pulgar'ın bu kez FIFA'dan özel izin alında ve oyuncunun evrakları TFF'ye teslim edildi. Şili'li futbolcu Galatasaray'ın UEFA Listesi'nde yer alacak.

28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi. Fiorentina'nın beklenti içerisinde olduğu oyuncuyu oynayabileceği bir takıma sadece kiralık vermek istediği belirtildi.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







