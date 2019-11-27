Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan pas oyunları oynandı.

Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Cuma günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.