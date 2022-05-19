Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylığını kısa süre içinde açıklaması beklenen Dursun Özbek'ten flaş karar.

Dursun Özbek seçilmesi halinde Serdar Güzelaydın ve kardeşi Mehmet Özbek'e görev vermeyi düşünmüyor. Ayrıca Rezzan Epözdemir'in de listede olmayacağı bilgisi var.

Ayrıca Metin Öztürk'le birleşerek seçime girecek olan Dursun Özbek'in yönetim kurulunda NEF'in sahibi Erden Timur'a önemli bir görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da başkan adayları 20 Mayıs Cuma yani yarına kadar listelerini Divan Kurulu'na teslim etmek zorunda...

Yakup Çınar