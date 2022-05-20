Süper Lig 'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray , sezonu 52 puanla tamamladı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sarı Kırmızılı ekipteki görevine devam etmek istediğini açıkladı.

'4 Temmuz için sezon öncesi hazırlıklara başladık'

Yeni sezonda hangi futbolcularla oynayacaklarını hazırladıklarını vurgulayan İspanyol futbol adamı, ''4 Temmuz için sezon öncesi hazırlıklara başladık. Kalırsam mükemmel olacak. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerlerse kabul etmek durumundayız. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman. Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk Ligi'ni de çok seviyorum, takip edeceğim.'' dedi.

'Sportif direktörümüzle birlikte konuşuyoruz'

Başkanlık seçimini İstanbul'da takip edeceğini ve tatil planı yapmadığını dile getiren Torrent, ''Sportif direktörümüzle birlikte konuşuyoruz. Hangi oyuncularla devam edeceğimiz konusunda çalışmayı sürdürüyoruz.'' dedi.



