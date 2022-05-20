Süper Lig 'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray , sezonu 52 puanla tamamladı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, göreve geldiğinden beri olan takım performansını değerlendirdi, ''İlk 7 maçı saymamayı tercih ediyorum. Takım bulduğumuz haldeydi. Biz antrenörler olarak işimizin arkasındayız.'' dedi.

'Galatasaray’ın başkanı olmak kolay değil'

11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili konuşmadan önce Başkan Burak Elmas'a teşekkür eden İspanyol futbol adamı, ''Onu tebrik ederim. Galatasaray’ın başkanı olmak kolay değil. Düşüncesine saygı duymamız lazım.'' dedi. Tatil planı yapmadığını ve seçimi İstanbul’da takip edeceğini aktaran Torrent, “Benim tatil planım yok. Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezon olursak hangi oyuncularla oynayacağımızı konuşuyoruz. İstanbul’da olacağım. Seçim olduğu için İstanbul’da olmak daha iyi diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.









Sarı Kırmızılı ekipteki görevine devam etmek istediğini vurgulayan ve 4 Temmuz için sezon öncesi hazırlıklara başladıklarının altını çizen tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı:

''4 Temmuz için sezon öncesi hazırlıklarımıza biz başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerse bunu kabul etmek zorundayız. Bu durumda Galatasaray için her zaman en iyisini dilemeye devam ederiz. Türkiye’de ve İstanbul’da bir süre daha yaşamaya devam edeceğim. Çünkü buraya bayılıyorum. Türk Ligi’ni de çok seviyorum. Takip etmeye devam edeceğim.''

'Kalırsam mükemmel olur'

''Elimde olmayan şeylerle ilgili bunu söylüyorum. Elimde olan şeyler, sahada olanlar. Elimde yapabileceğim bir şey yoksa bu konuda kaygılanmıyorum. Kalırsam mükemmel olur. Önümüzdeki sezon için hangi oyuncularla oynayacağımız elimizde hazır. Başka bir antrenör gelirse de ben Galatasaray’ın maçlarını stadında seyretmek için çok kez ziyaret edeceğim.''







