Son dakika | Galatasaray'da Cicaldau El İttihat Kalba'ya kiralandı
Galatasaray Cicaldau'yu 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Rumen futbolcu bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Dubai'ye uçtu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Sarı-Kırmızılı takım Rumen orta saha oyuncusunu satınalma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.
6 dakika süre alabildi
Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.
Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya satın alınmıştı.
Morutan da gitmişti
Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon Euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı.
5 gol atıp, 4 asist yapmıştı
Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Yakup Çınar - Fanatik Özel