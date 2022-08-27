Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Sarı-Kırmızılı takım Rumen orta saha oyuncusunu satınalma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.









6 dakika süre alabildi

Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya satın alınmıştı.

Morutan da gitmişti

Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon Euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı.









5 gol atıp, 4 asist yapmıştı

Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



