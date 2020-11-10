Galatasaray Yönetim Kurulu, oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde seçime gitme kararı aldı. Bu karar sonrası camianın önde gelen isimlerinden Burak Elmas, yol arkadaşları ile birlikte görev adına hazır olduklarını belirterek adaylığını açıkladı.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"



