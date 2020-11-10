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SON DAKİKA | Galatasaray'da Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile seçim kararı alması sonrası camianın önde gelen isimlerinden Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

10 Kasım 2020, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'da Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Yönetim Kurulu, oy birliği ile 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde seçime gitme kararı aldı. Bu karar sonrası camianın önde gelen isimlerinden Burak Elmas, yol arkadaşları ile birlikte görev adına hazır olduklarını belirterek adaylığını açıkladı. 

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"

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