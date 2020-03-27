Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Günay "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dördüncü isim oldu!

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve yönetici Mahmut Recevik'in Corona Virüs testleri de pozitif çıkmıştı.

Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de test yaptırmış ancak test sonucu negatif çıkmıştı.

Galatasaray açıklama paylaştı!

Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz.







