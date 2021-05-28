Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmi Trabzonspor ve eski kulübü Montpellier ile anılan Belhanda'nın tekrar Galatasaray'a dönmesi gündemde. Kendisine ulaşan teklifleri şimdilik bekleten Fas'lı futbolcu 19 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra Fatih Terim'den gelecek haberi bekliyor!

Ailesi İstanbul'u istiyor

Trabzonspor ve Montpellier'den ciddi teklifler alan Belhanda ve ailesi İstanbul'da kalmak istiyor. Belhanda yeni sezon hazırlıklarını da Galatasaray eski atletik performans uzmanı Vural Durmuş'la birlikte İstanbul'da sürdürüyor.









1.5 milyon Euro'ya razı!

Galatasaray'da yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda Sarı-Kırmızılı takımla bu ücretin yarısına imza atmaya razı. Bu arada 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi fesh edilmesine rağmen tekrar geri dönme ihtimaline karşı kulübü mahkemeye vermediği de gelen haberler arasında.

Son kararı Terim ve yeni yönetim verecek!

Belhanda ile ilgili transfer kararını 18 Haziran'dan sonra gelecek yönetim verecek. Ancak Terim'in Belhanda'nın gerişine sıcak baktığı belirtiliyor.

8 gol, 3 asistle oynadı!

Son 4 sezondur Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL