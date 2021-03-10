Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar sonrasında tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Bu olay spor kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, açıklamanın yapıldığı saatlerde 31 yaşındaki futbolcunun antrenmanda olduğu, Fatih Terim'in ise yönetimin vermiş olduğu bu kararı desteklemediği öğrenildi.

Belhanda ile sözleşmenin feshedilmesi kararını bizzat başkan Mustafa Cengiz'in verdiği bilgisi edinildi.

Metin Karabaş







