Son dakika! Galatasaray'da Belhanda ayrılığının perde arkası
Son dakika haberi... Galatasaray'da Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar sonrasında sözleşmesi sürpriz bir şekilde feshedildi. Sarı kırmızılıların verdiği bu karar kamuoyunda tartışma konusu yaratırken bu kararın başkan Mustafa Cengiz'e ait olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in ise sözleşme feshine karşı olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar sonrasında tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Bu olay spor kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, açıklamanın yapıldığı saatlerde 31 yaşındaki futbolcunun antrenmanda olduğu, Fatih Terim'in ise yönetimin vermiş olduğu bu kararı desteklemediği öğrenildi.
Belhanda ile sözleşmenin feshedilmesi kararını bizzat başkan Mustafa Cengiz'in verdiği bilgisi edinildi.
Metin Karabaş