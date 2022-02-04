Hem Fatih Terim'le yolların ayrılması hem de transfer sürecinde özellikle Gedson Fernandes konusunda yaşananlar, Galatasaray camiasını ayağa kaldırmış durumda. Kongrede söz sahibi yüzlerce üye, dün sosyal medyada başlatılan kampanya ile Mart ayındaki genel kurulda Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmeyeceğine dair paylaşımlar yaptı.

Öte yandan hem eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hem de eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın liste çalışmalarına başladığı ve Mayıs ayı için şimdiden seçim hazırlığı yaptığı belirtiliyor.







