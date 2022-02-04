Yönetimle yaptığı görüşmede, “Hâlâ eski Gomis’im. Göreceksiniz 15 maçta 15 gol atacağım” diyen Fransız yıldız bonusu kaparken, bencillik yapmaması için yapacağı asistlere de prim yazıldı. Galatasaray 'a geri dönen Bafetimbi Gomis, sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen "10 gol atarsa 1 yıl opsiyon devreye girecek" ve "Kümede kalınırsa bonus alacak" maddelerini yalanladı.

İşte Fransız santrforun sözleşme detayları:

Gomis, opsiyonsuz 1.5 yıllık imza attı ve bu sürede toplam 2.5 milyon Euro garanti para kazanacak.

Dört ay için 800 bin Euro alacak Gomis'e, önümüzdeki sezon ise 1.7 milyon Euro ücret ödenecek.

Morutan ve Kerem Aktürkoğlu ile imzalanan sözleşmelerde olduğu gibi 15 ve 30 maç sayısına bağlı bonuslar, Gomis için de geçerli olacak.

Tecrübeli oyuncuya gol ve asist ödülü de vadedildi. 15 gol atarsa 100 bin Euro prim alacak Fransız yıldıza ayrıca asist yapması halinde de bonus verilecek.

İLK GÖRÜŞMEDE İKNA ETTİ

Bu arada Gomis'in, sarı-kırmızılı yönetimi ilk görüşmede ikna ettiği ortaya çıktı. Kendisine güvenen ve "Hâlâ aynı Gomis'im. Önümüzde 15 maç var ve göreceksiniz 15 gol atacağım'' diyen 36 yaşındaki forvetin sözleşmesine bu yüzden 15 gol bonusu koyuldu. Gomis'in gol atmak için bencillik yapmaması adına asist sayısına da prim yazıldı.

GOMİS'E ÖZEL PROGRAM

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis, takımla ilk antrenmanına dün çıktı. Diğer oyuncular gibi salonda çalışan yıldız futbolcunun ayrıca spor salonunda özel program uyguladığı duyuruldu.

Sabah







