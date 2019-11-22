Galatasaray'da son dakika Ryan Babel gelişmesi... Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi. Hollanda'nın Estonya ile oynadığı EURO 2020 grup eleme maçı öncesi, milli takım antrenmanında sakatlanan yıldız oyuncu, kadrodan çıkarılmış ve İstanbul'a dönmüştü. Başakşehir maçına hazır hale getirilen tecrübeli oyuncu Falcao ve Andone'nin yokluğunda Fatih Terim'in en önemli kozlarından birisi olarak Başakşehir maçında sakaya çıktı.

Yıldız oyuncu müsabakanın henüz 3. dakikasında sarı kart gördü, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.