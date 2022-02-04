Sezon başında Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray , takımda fazla forma şansı bulamayan deneyimli orta saha oyuncusunu Göztepe'ye kiraladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
23 Mart 1993'te İzmir'de dünyaya gelen Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor , Y. Malatyaspor, Bursaspor , Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.