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Son dakika! Galatasaray'da Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray, Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

04 Şubat 2022, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

Sezon başında Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray , takımda fazla forma şansı bulamayan deneyimli orta saha oyuncusunu Göztepe'ye kiraladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

23 Mart 1993'te İzmir'de dünyaya gelen Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor , Y. Malatyaspor, Bursaspor , Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

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