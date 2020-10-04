Fatih Terim'in gözden çıkardığı Ahmet Çalık'ın yeni takımı belli oldu. İsmi Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'la anılan 26 yaşındaki stoper, Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın yanı sıra Eray Birniçan'ı da transfer etti. Yapılan açıklama şu şekilde: İttifak Holding Konyaspor’umuz daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek.