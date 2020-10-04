Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık resmen Konyaspor'da
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık ile yollar ayrıldı. Konyaspor, 2017'den bu yana Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Ahmet Çalık'ın yeni takımı belli oldu. İsmi Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'la anılan 26 yaşındaki stoper, Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek.'' ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın yanı sıra Eray Birniçan'ı da transfer etti. Yapılan açıklama şu şekilde: İttifak Holding Konyaspor’umuz daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek.