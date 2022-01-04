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Son dakika | Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testleri pozitif

Son dakika haberi... Galatasaray, tüm kadroya uygulanan Covid-19 PCR testleri sonucunda Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

04 Ocak 2022, Salı 09:56 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testleri pozitif

Galatasaray 'da futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yönelik yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlandı. Galatasaray'da oyunculardan Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Yapılan resmî açıklamada oyuncuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başladığı belirtildi. 

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