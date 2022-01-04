Galatasaray 'da futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yönelik yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlandı. Galatasaray'da oyunculardan Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan resmî açıklamada oyuncuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başladığı belirtildi.