Galatasaray'da forvet transferi devre arasında da yılan hikayesine döndü. Üç gün önce Dubai'ye çıkarma yaparak Alan ve Pato transferleri ile dönmesi beklenen Galatasaraylı yöneticiler İstanbul'a eli boş döndü.

Eli boş döndüler...

Dubai'de üç gün kalarak Alan ve Pato'nun menajeri ile görüşen ancak bir sonuç alamayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Peki Alan ve Pato transferleri neden gerçekleşmedi? İşte bu önemli sorunun cevabına Fanatik ulaştı. Alan transferinde sorun Çin Kulübü Guangzhou Evergrande olurken Pato ise Türkiye'ye gelmek istemedi.

Çin Kulübü Alan'ı bırakmak istemiyor...

Brezilyalı golcü Alan'ın trannsferine bitti gözüyle bakılıyordu ancak kısa süre önce Guangzhou Evergrande oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu uzattı. Sarı-Kırmızılı kulüp Alan'ı yıllık 3.5 milyon Euro ve 3 milyon Euro imza parasına ikna etmesine rağmen Çin kulübü ile anlaşamadı. Bonservis için 3 milyon Euro teklif edilen Evergrande bu teklif etmedi ve oyuncuyu satmak istemediğini Galatasaray'a iletti.

Pato'ya 8 milyon Euro

Pato'nun formasını giydiği Tianjin Tianhai kulübü sponsoru battığı için ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. Galatasaray oyuncu için Tianjin ile anlaşmaya vardı. Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler Pato'ya yıllık 8 milyon dolar önermesine rağmen oyuncuyu ikna edemedi. Alan transferinde hüsrana uğrayan Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar sabahın ilk ışıklarına kadar Pato transferi için uğraştı ama oyuncu açık bir şekilde menajeri aracılığı ile "Türkiye'ye gitmek istemiyorum" cevabını verdi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



