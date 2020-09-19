Galatasaray'da tecrübeli isimlerinden Ahmet Çalık ile yollar ayrılıyor. 2017'den bu yana Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık için Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor devreye girmiş durumda.

Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'un kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık için Galatasaray, oyuncuya kolaylık sağlamaya hazırlanıyor. Ahmet Çalık'ın iki takımdan birine yönelik tercihi sonucunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.





Milli oyuncu, 2017'nin ocak ayında Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.

Metin Karabaş