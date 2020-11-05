Cim-Bom’da Marcao ve Saracchi’nin yokluğunda savunmanın ağır kalabileceği endişesi tedirginlik yaratıyor. Milliyet'in haberine göre; Defansın merkezinde Donk, sol bekte ise Linnes görev yapacak.

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle güçlü fizikleri ile dikkat çeken ama aynı zamanda ağır kalan Luyindama-Donk ikilisinin bu zaaflarının ortaya çıkmaması için beklerden daha dikkatli olmalarını isteyecek.







