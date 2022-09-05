Süper Lig 'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Sarı-Kırmızı ekipte Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Neler yaşandı?

Maçın 44. dakikasında Kaleci Günay Güvenç'in uzun topunda Abdülkerim Bardakcı, Figueiredo'yla birlikte hava topuna çıktı. Bu posziyonda rakibine yaptığı müdahale nedeniyle maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kart gösterdi. Daha önceden sarı kartı bulunan tecrübeli futbolcu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Abdülkerim Bardakcı mücadelenin 31. dakikasında da orta alanda Abdulkadir Parmak'ı düşürmesinin ardından sarı kart görmüştü.

Bu kararın ardından hakeme tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira da sarı kart gördü.



