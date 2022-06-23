Konyaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren ve Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor’u peşine takan Abdülkerim Bardakçı transferinde flaş bir gelişme meydana geldi. Transfer yarışında bir adım öne geçen ve başarılı stoper için Konyaspor ile her konuda anlaşmaya varan Sarı Lacivertliler, oyuncuyla yapılan görüşmelerde sona gelemedi.

Kanarya, 27 yaşında stoperin maaş taleplerini karşılamayınca Galatasaray devreye girdi. Sarı Kırmızılı ekibin yetkilileri, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'le şu sıralarda İstanbul'da bonservis + takas opsiyonları görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkan ve 5 gol, 3 asistle skor katkısı veren Abdülkerim, A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer buldu. 4 büyükleri peşine takan başarılı stoperin Konyaspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







